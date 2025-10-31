Obdachlosenhilfe: Dispatcherdienst und das Krisenmobil nehmen rund um die Uhr Anrufe entgegen

Die Obdachlosenhilfsorganisationen der Hauptstadt, darunter auch die Mitarbeiter der Menhely Alapítvány, sind auch in diesem Jahr wieder gut auf die kalten Monate vorbereitet: Der Dispatcherdienst und das Krisenmobil nehmen rund um die Uhr Anrufe entgegen und leisten den Bedürftigen bei Bedarf sofort Hilfe – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Menhely Alapítvány teilte der Nachrichtenagentur MTI am Freitag mit, dass am 1. November offiziell die Winterkrisenzeit beginnt, die für die Obdachlosenhilfsorganisationen jedes Jahr die Zeit ist, die die meiste Aufmerksamkeit und die meisten Ressourcen erfordert. Sie erklärten, dass die Arbeit des Krisenmobils durch spezielle Straßendienste unterstützt wird, damit trotz der erhöhten Anzahl von Anrufen rechtzeitig Hilfe geleistet werden kann. In der Nachtunterkunft in der Vajdahunyad utca gibt es auch sogenannte Erholungsplätze, wo kranke Obdachlose, die keine Krankenhausbehandlung benötigen, unter sicheren Bedingungen und mit vollständiger Versorgung genesen können. Der regionale Dispatcherdienst für Mittelungarn koordiniert in Budapest und im Komitat Pest die Arbeit der Straßendienste und liefert aktuelle Informationen über freie Unterkünfte, Wärmestuben, Verpflegungs- und Waschmöglichkeiten, heißt es in der Mitteilung.

Die Menhely Alapítvány (Obdachlosenhilfe-Stiftung) wies darauf hin, dass nicht nur Menschen, die auf der Straße leben, sondern auch einsame, ältere oder von Wohnungsarmut betroffene Menschen in den kalten Monaten in Lebensgefahr geraten können. Für Menschen, die in ungeheizten, schlecht isolierten Wohnungen leben, kann die Gefahr von Unterkühlung und Krankheiten genauso groß sein wie für Obdachlose. Die Organisation bat die Einwohner von Budapest und des Komitats Pest, wenn sie Menschen sehen, die Hilfe benötigen, den Dispatcher-Dienst unter der Telefonnummer 0036 1 338 4186 anzurufen. Bei bewusstlosen, verletzten oder unterkühlten Personen sollte in jedem Fall die Notrufnummer 112 gewählt werden, fügten sie hinzu.