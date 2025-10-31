Asiana Airlines startet nächstes Jahr Direktflüge zwischen Seoul und Budapest

Asiana Airlines, eine der führenden Fluggesellschaften Südkoreas, wird ab April 2026 Direktflüge zwischen Seoul (Incheon) und Budapest anbieten, teilte der Vertreter der Fluggesellschaft am Freitag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die neue Route dient der weiteren Stärkung der wirtschaftlichen, touristischen und kulturellen Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Gleichzeitig erweitert Asiana Airlines sein europäisches Streckennetz um Mailand und bietet täglich Flüge nach Barcelona an. Die Strecke nach Budapest ist jedoch ein wichtiger Bestandteil der Expansion der Fluggesellschaft in Mitteleuropa, hieß es. Der erste Flug von Budapest nach Seoul startet am 3. April 2026. Die Fluggesellschaft wird zunächst zweimal wöchentlich, freitags und sonntags, zwischen den beiden Hauptstädten fliegen. Nach ihren Angaben plant Asiana Airlines, die Flüge auf drei pro Woche zu erhöhen und mittwochs hinzuzufügen, sofern die behördlichen Genehmigungen vorliegen. Auf den Strecken werden modernste Airbus A350-Flugzeuge mit 311 Sitzplätzen (28 Business- und 283 Economy-Class-Sitze) eingesetzt.