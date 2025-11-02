Indamedia Group übernimmt Ringier Hungary

Die ungarische Indamedia Group hat Ringier Hungary zusammen mit dessen Publikationsportfolio übernommen, wie die Parteien am Freitag bekannt gaben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Im Rahmen der am Donnerstag abgeschlossenen Transaktion hat Indamedia Blikk, die führende Boulevardzeitung des Landes und eines der meistbesuchten Online-Portale, sowie Zeitschriften wie GLAMOUR und Auto Bild und eine Reihe von Fernsehprogrammzeitschriften übernommen. Tibor Kovács, Geschäftsführer von Ringier Hungary, erklärte, er sei „entschlossen, einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten”.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Indamedia betreibt 18 Online-Publikationen, darunter Index, die monatlich fast 5 Millionen Nutzer anziehen.