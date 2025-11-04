Nemzeti Tökeholding Zrt. stellt 160 Mrd. HUF für Programm zur Förderung des Wohnungsbaus bereit

Die staatliche Nemzeti Tökeholding Zrt. (NTH) hat 160 Mrd. HUF bei zehn Immobilienfondsmanagern in einem Programm zur Förderung des Neubaus von Wohnungen in Ungarn angelegt, teilte das Unternehmen am Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Diese Fonds haben bereits Projekte gestartet, und die gesamte Zuweisung von 300 Mrd. HUF für das Programm soll bis zum ersten Quartal 2026 erfolgen, so NTH. Einschließlich Private-Equity- und Geschäftsbankkrediten könnte das Programm 1.000 Mrd. HUF in den lokalen Wohnimmobilienmarkt lenken, was zum Bau von bis zu 30.000 Wohnungen, Mietwohnungen und Studentenwohnheimen über einen Zeitraum von sechs Jahren führen würde, fügte das Unternehmen hinzu. Im März beantragten 19 Fonds die Teilnahme an dem Programm. Jeder könnte bis zu 20 Mrd. HUF erhalten.