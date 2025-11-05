Hidvéghi: Zahl der zurückgesandten Konsultationsbögen hat eine halbe Million überschritten

Die Zahl der zurückgesandten Nationalen Konsultationsbögen hat eine halbe Million überschritten, teilte der parlamentarische Staatssekretär des Ministerpräsidenten am Mittwoch in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hidvéghi betonte, dass „wir in der aktuellen Konsultation über wichtige Fragen entscheiden können, die uns alle betreffen: Während Europa bei der Finanzierung des Krieges allein gelassen wurde, will man in Brüssel den Krieg weiterführen und uns die Kosten dafür aufbürden”. Da das Geld ausgegangen ist, verlangen sie von uns Steuererhöhungen, die Kürzung unserer Familiensteuervergünstigungen und die Abschaffung der Senkung der Nebenkosten, fügte er hinzu. Dem Staatssekretär zufolge ist auch klar, dass zur Umsetzung dieser Pläne bereits eine Einigung mit der heimischen Opposition erzielt wurde, aber die ungarische Regierung lehnt diese Pläne entschieden ab. „Wir werden das Geld der ungarischen Bevölkerung nicht nach Brüssel schicken, damit es von dort aus in die Ukraine fließt. Wir wollen die niedrigsten Steuersätze in Europa beibehalten. Wir wollen die Senkung der Nebenkosten beibehalten und die Familienbeihilfen sogar noch ausweiten“, erklärte Balázs Hidvéghi.

Wie er betonte, „ist es das Ziel der Nationalen Konsultation, mit der Meinung des ungarischen Volkes die Kriegsforderungen Brüssels und die Steuererhöhungspläne der Opposition entschieden abzulehnen“. Die Zustellung der Fragebögen wird in diesen Tagen überall abgeschlossen sein, die Rückgabefrist endet am 30. November, teilte der Staatssekretär mit und forderte alle auf, den Fragebogen auszufüllen und zurückzusenden, um so gegen die Steuererhöhungen zu protestieren.