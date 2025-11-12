Regierung legt Parlament Resolution zu SMRs vor

Die Regierung hat dem Parlament eine Resolution vorgelegt, die den Weg für Vorbereitungen zum Bau kleiner modularer Reaktoren im Land ebnen würde, teilte das Energieministerium am späten Dienstag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Wenn der Beschluss angenommen wird, würden die Abgeordneten einen jährlichen Fortschrittsbericht über die Vorbereitungen erhalten. Das Ministerium wies darauf hin, dass der Anteil der Kernenergie am Energiemix Ungarns nach Frankreich und der Slowakei der dritthöchste in Europa ist. Ungarn und die Vereinigten Staaten haben kürzlich eine Absichtserklärung über die Aufnahme von Verhandlungen unterzeichnet, um die Zusammenarbeit in der Kernenergiebranche, einschließlich SMRs, zu erleichtern.