Ceres plant Brotfabrik im Wert von 24 Mrd. HUF

Der Backwaren- und Süßwarenhersteller Ceres Sütőipari Zrt. plant den Bau einer Brotfabrik im Wert von 24 Mrd. HUF in einem Industriepark in Tata (Nordwestungarn), wie der Geschäftsführer des Unternehmens gegenüber der Nachrichtenagentur MTI erklärte.

István Mikos sagte, dass die 14.000 m² große Fabrik mit finanzieller Unterstützung der tschechischen Muttergesellschaft Agrofert Group gebaut werde. Bis 2027 könnte die Fabrik täglich 100 Tonnen Brot produzieren, das an Partner in Tschechien, der Slowakei und Ländern im Süden sowie in Ungarn geliefert werden soll, fügte er hinzu. Ceres verfügt derzeit über Produktionsstätten in Győr im Westen und Miskolc im Osten des Landes. Laut öffentlichen Angaben erzielte das Unternehmen 2024 einen Nettoumsatz von 12,1 Mrd. HUF.