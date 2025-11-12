Afrikanische Schweinepest bei Wildschwein im Südwesten Ungarns bestätigt

Die ungarische Behörde für Lebensmittelsicherheit Nébih gab am Dienstag bekannt, dass sie das Vorhandensein des Afrikanischen Schweinepestvirus (ASFV) bei einem Wildschwein im Komitat Baranya im Südwesten des Landes bestätigt habe – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das ASFV wurde bei einem Wildschwein nachgewiesen, das am Rande der Siedlung Old, wenige hundert Meter von der Grenze zu Kroatien entfernt, erlegt worden war.