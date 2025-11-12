Orbán: Rentner erhalten am Mittwoch eine Zulage

Die Rentenzulage wird am Mittwoch ausgezahlt und beträgt durchschnittlich 51.000 Forint (133 Euro) pro Rentner, teilte Ministerpräsident Viktor Orbán auf Facebook mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Nach 2010 haben wir mit unseren älteren Mitbürgern vereinbart, dass wir während unserer Regierungszeit stets den Wert der Renten erhalten würden, und daran halten wir auch fünfzehn Jahre später, im Jahr 2025, fest“, sagte er. Orbán bekräftigte, dass die Regierung es nicht bei der Rentenzulage belassen werde und dass sie „mit Hochdruck“ an der Einführung der 14. Monatsrente arbeite, die im nächsten Jahr „schrittweise, aber sicher“ kommen werde. „Das ist es, worum es bei unserer Regierungsführung geht… Wir halten unsere Versprechen. Sicheres Wachstum, planbare Ruhestandsjahre. Keine Kleinigkeit in dieser sich verändernden und gefährlichen Welt. Respekt vor den Älteren“, sagte der Ministerpräsident.