Parlament hat das Gesetz zur Einführung einer 14. Monatsrente verabschiedet

Das Parlament hat am Mittwoch das Gesetz zur Einführung einer 14. Monatsrente verabschiedet. Die Leistung wird schrittweise eingeführt, im Februar 2026 erhalten die Rentner ein Viertel des Gesamtbetrags – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Abgeordneten haben den Regierungsvorschlag einstimmig mit 181 Ja-Stimmen angenommen. Gemäß dem Gesetz erhalten Rentner im nächsten Jahr zusätzlich zu ihrer Februar-Rente und der 13. Monatsrente eine 14. Monatsrente, deren Höhe im ersten Jahr der Auszahlung 25 Prozent der Rente beträgt und die nach Beschluss der Regierung bis 2030 100 Prozent der Rentenleistung erreichen soll. Die 14. Monatsrente steht – ebenso wie die 13. Monatsrente – Rentnern zu, die im Jahr vor dem laufenden Jahr mindestens einen Tag lang sowie im Februar des laufenden Jahres eine Rente bezogen haben. Die 13. und 14. Monatsrente erhalten Rentenempfänger, d. h. Altersrentner, Hinterbliebene und Genossenschaftsrentner.