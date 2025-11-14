Orbán: Ungarn zahlt nicht für Ausnahme von US-Sanktionen

Ungarn habe „keinen einzigen Cent” für die Ausnahme von den US-Sanktionen gezahlt, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Freitag in einem Interview mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



„Wir haben keinen Cent für diese Ausnahme gezahlt, weil der Präsident der USA die Ungarn mag”, sagte Orbán. Da die ungarischen Energieimporte nur einen winzigen Teil der russischen Exporte ausmachen, „haben sie kein Gewicht, um Russland zu disziplinieren”, sagte er. Orbán sagte, er schließe generell Vereinbarungen, die für die ungarische Wirtschaft „sowohl als Gesamtpaket als auch in ihren einzelnen Teilen“ vorteilhaft seien, und dies sei auch hier der Fall. Die erste Vereinbarung über den Kauf von Flüssigerdgas aus den USA sei vor fünf Jahren unterzeichnet worden, sagte Orbán. Je mehr Quellen Ungarn für die Versorgung mit Gas und Öl habe, desto sicherer sei seine Versorgung, sagte er. Er wies darauf hin, dass Ungarn viele Pipeline-Verbindungen gebaut habe. „Wir haben zum Beispiel die slowakisch-ungarische Verbindungsleitung gebaut, ohne die wir heute in viel größeren Schwierigkeiten wären“, sagte er. „Heute ist Ungarn ein Land, das zwar den Großteil seines Gases und Öls aus Russland bezieht, aber über sekundäre, ergänzende Optionen verfügt, die Sicherheit bieten“, sagte er.