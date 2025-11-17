Fahrbahnsanierung auf der M2 wird fortgesetzt

Ab Montag wird die Fahrbahnsanierung auf der Autobahn M2 mit der Sperrung weiterer Abschnitte fortgesetzt, während der Reparaturarbeiten ist mit längeren Fahrzeiten zu rechnen, teilte die Magyar Közút Nonprofit Zrt. am Sonntag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Der Mitteilung zufolge wird im nächsten Abschnitt der Arbeiten am Montag der Fahrstreifen in Richtung Budapest zwischen den Anschlussstellen Rád und Kosd gesperrt. Während der Sperrung wird der Verkehr auf dem gesperrten Abschnitt unter Aufsicht von Verkehrspolizisten auf einer Spur abwechselnd geführt. Anschließend wird von Dienstag bis Freitag zwischen den beiden genannten Anschlussstellen der M2 in Richtung Kosd eine Sperrung eingeführt. Während der Sperrung wird der Verkehr auf der Hauptfahrbahn in dieser Richtung auf eine Spur reduziert. Das Unternehmen bittet die Verkehrsteilnehmer, im Bereich der Baustelle mit erhöhter Vorsicht zu fahren und die Geschwindigkeitsbegrenzung einzuhalten. Während der Reparaturarbeiten müssen die Verkehrsteilnehmer mit längeren Fahrzeiten rechnen. Daher empfiehlt die Straßenverkehrsbehörde, sich vor der Abfahrt bei ihrem Verkehrsinformationsdienst auf der Website www.utinform.hu über die aktuelle Verkehrslage zu informieren und zur Planung der optimalen Route Navigations- und Community-Apps für Autofahrer zu verwenden.