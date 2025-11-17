Weniger Greenfield-Investitionen in Ungarn

Die seit 2023 erlassenen Baugesetze und -verordnungen sollen Investoren in Richtung Brownfield-Investition lenken, sagte der Staatssekretär für Architektur des Bau- und Verkehrsministeriums.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Regő Lánszki ergänzte bei einem Architekturforum in Szarvas, dass der Anteil der Grünflächen seit den 1950er Jahren zurückgegangen ist und mehr als 20 % davon bebaut ist, während ehemals genutzte Fabrik-, Betriebs-, und Bahngelände „unverdientermaßen vor sich hin rosten”. Darüber hinaus habe das Aufkommen neuer Bautechnologien und -materialien zum Bau uniformer, stereotyper Häuser geführt, die der traditionellen Architektur fremd sind und das Stadtbild nicht immer zum Positiven verändern. Das Hauptziel des neuen Baugesetzes und seiner Verordnungen bestehe daher darin, die Bebauung von Grünflächen einzuschränken. „Neben dem Nationalen Planungsrat wurde im Januar dieses Jahres ein System lokaler Chefarchitekten und Planungsräte eingerichtet, das auch einen neuen Zweig der Macht darstellt, da sie Vetorecht haben”, so der Staatssekretär.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Er wies darauf hin, dass Baupläne sowohl vom örtlichen Chefarchitekten als auch vom dortigen Planungsrat genehmigt werden müssen, so dass lokale Interessen stärker in den Mittelpunkt rücken. Dem Staatssekretär zufolge gibt es in Ungarn etwa 680.000 leerstehende und 15.400 denkmalgeschützte Gebäude. Von letzteren benötigen 70-80 Prozent „eine größere Renovierung“. Zwischen 1960 und 1990 mussten 27 Prozent der denkmalgeschützten Gebäude aus dem Register gestrichen werden, „weil es nichts mehr zu schützen gab“.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Márk Gombos sagte als stellvertretender Staatssekretär, dass in Ungarn zwischen 2009 und 2024 etwa 693 Tausend Hektar Agrarland umgewidmet wurden, was 7,4 % der Landesfläche entspricht. Aus diesem Grund wurden strengere Regeln für den Ersatz von Grünflächen formuliert, die Vorschriften für die Ausweisung neuer Baugrundstücke erheblich verschärft. Neue Flächen dürfen nur aus Gründen des besonderen öffentlichen Interesses ausgewiesen werden. Bis Anfang nächsten Jahres wird ein Brownfield-Register erstellt, außerdem werden die bisherigen Flächennutzungspläne der Komitate bis 2027 für ungültig erklärt.