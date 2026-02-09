Hankó: Die derzeitige Rente ist zweieinhalb Mal so hoch wie die von 2010

Die aktuelle Rente ist zweieinhalb Mal so hoch wie die von 2010 und ist seitdem real um 48 Prozent gestiegen, während die Schutzmaßnahmen gegen Nebenkosten, die Nebenkostenbremse und die Preisbremse ebenfalls den Rentnern helfen, betonte der Minister für Kultur und Innovation am Montagmorgen in der Sendung des Fernsehsenders M1 – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Balázs Hankó erklärte, dass die gesamte 13. Monatsrente und die erste Rate der 14. Monatsrente im Februar ausgezahlt werden, sodass ein Rentner mit einer Durchschnittsrente 560.000 Forint erhält. Er wies darauf hin, dass die durchschnittliche Rente 250.000 Forint beträgt, die 13. Monatsrente weitere 250.000 Forint, hinzu kommt die erste Woche der 14. Monatsrente, die 60.000 Forint beträgt, sodass ein „seit langem jüngerer” Rentner mit einer durchschnittlichen Rente im Februar 560.000 Forint erhält. Der Minister wies darauf hin, dass die Auszahlung der Renten bereits begonnen habe und die Überweisungen an zwei verschiedenen Tagen erfolgen würden: Am 12. Februar werde die 13. Monatsrente und am 13. Februar die erste Woche der 14. Monatsrente ausgezahlt. Er merkte an, dass die Rentenzahlungen für die zweieinhalb Millionen Rentner im letzten Jahr 7200 Milliarden Forint betrugen, während sie in diesem Jahr 7700 Milliarden Forint betragen werden.

Balázs Hankó sprach auch über die Rentenzahlungen, die seiner Aussage nach „von der Europäischen Kommission angeordnet wurden”: Dies würde auf Jahresbasis einen Minusbetrag von 600.000 Forint für die Durchschnittsrenten bedeuten, während die 13. und 14. Monatsrente in diesem Jahr einen Plusbetrag von 310.000 Forint bedeuten, sodass sich insgesamt ein Unterschied von 910.000 Forint auf Jahresbasis ergeben würde. Der Minister sprach in der Radiosendung „Jó reggelt, Magyarország!” (Guten Morgen, Ungarn!) des Senders Kossuth Radio im Zusammenhang mit der Programmreihe „Házasság hete” (Woche der Ehe) darüber, dass „wir Ungarn das familienfreundlichste Volk Europas sind; für 98 Prozent der Ungarn ist die Familie das Wichtigste, und die Grundlage der Familie ist die Ehe”. Er fügte hinzu, dass es in einer Welt, in der „die Normalität auf den Kopf gestellt wird”, wichtig sei, zu sagen, was Familie ist. Balázs Hankó betonte, dass man auch auf internationaler Ebene bemüht sei, dies zu betonen, weshalb Ungarn gemeinsam mit den Vereinigten Staaten zu den Gründern der Genfer Konsenserklärung gehörte. Er bezeichnete es als wichtig, alle Ressourcen für die finanzielle Sicherheit der Familien einzusetzen – wie beispielsweise die Wohnbauförderung, die CSOK oder die CSOK für den ländlichen Raum –, und der Erfolg dieser Bemühungen zeige sich in der Zahl der Eheschließungen, die im Vergleich zu 2010 um 31 Prozent gestiegen sei.