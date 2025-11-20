Orbán: Von der Leyen will 135 Milliarden Euro für die Ukraine zusammenkratzen

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, will 135 Milliarden Euro für die Ukraine zusammenkratzen, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Donnerstag in einem Beitrag auf Facebook und fügte hinzu: „Das ist der Preis für die Verlängerung des Krieges.“ – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Die Präsidentin hat ein Problem: Sie hat dieses Geld nicht“, sagte Orbán in einem englischsprachigen Beitrag auf X, der mit dem Facebook-Eintrag identisch ist, und fügte hinzu, dass von der Leyen drei Vorschläge auf dem Tisch habe. Die erste Option sei, dass die EU-Mitgliedstaaten „sich beteiligen“ sollten. „Freiwillig und fröhlich, aus ihren eigenen Haushalten. Als hätten sie nichts Besseres zu tun.“ Orbán sagte, der zweite Vorschlag sei ein „bekannter Brüsseler ‚Zaubertrick‘: gemeinsame Kreditaufnahme“. „Heute gibt es kein Geld für den Krieg, also werden unsere Enkelkinder die Rechnung bezahlen. Absurd“, fügte er hinzu. Die dritte Option sei die Beschlagnahmung eingefrorener russischer Vermögenswerte. „Eine bequeme Lösung, aber ihre Folgen sind unvorhersehbar“, sagte er. „Langwierige Rechtsstreitigkeiten, eine Flut von Klagen und der Zusammenbruch des Euro. Das erwartet uns, wenn wir diesen Weg einschlagen.“ „Entscheiden wir uns also für den gesunden Menschenverstand“, sagte Orbán. „Hören wir auf, einen Krieg zu finanzieren, der nicht gewonnen werden kann, zusammen mit der korrupten ukrainischen Kriegsmafia, und konzentrieren wir unsere Kräfte auf die Herstellung des Friedens. Es ist Zeit, aus dieser Brüsseler Sackgasse umzukehren.“