Judit Czunyiné Bertalan: Regierung hat den ländlichen Raum nicht im Stich gelassen

Die ungarische Regierung hat den ländlichen Raum in den letzten anderthalb Jahrzehnten nicht im Stich gelassen, sondern mit Förderprogrammen spektakuläre und sehr wichtige Entwicklungen realisiert, erklärte die für Regionalentwicklung zuständige Staatssekretärin des Ministeriums für öffentliche Verwaltung und Regionalentwicklung am Mittwoch in Kányavár im Komitat Zala – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Judit Czunyiné Bertalan erklärte, dass in den beiden Phasen des territorialen operationellen Programms Investitionen aus EU-Mitteln getätigt wurden und die Regierung 2019 das Programm „Ungarisches Dorf” ins Leben gerufen hat, mit dem die Gemeinden ihre Grundfunktionen und ihre Existenz sichern können. Zu diesem Zweck wurde ein umfangreiches Familienförderungsprogramm ins Leben gerufen, in dessen erster Phase junge Menschen unterstützt wurden, die in kleine ländliche Gemeinden zogen oder dort eine Familie gründeten. Im vergangenen Jahr wurde dann das Programm für wettbewerbsfähige Landkreise angekündigt.

Letzteres ist eine verlässliche und berechenbare Quelle, da es allen Landkreisen eine garantierte Entwicklungsförderung in Höhe von 250 Millionen Forint und den kreisfreien Städten 500 Millionen Forint zusichert. Über die Verteilung dieser Mittel müssen sich die Bürgermeister in den Entwicklungsforen der Landkreise einigen, und wenn der Entwicklungsbedarf und der Förderbedarf von mindestens zwei Dritteln der Förderer bzw. der Mitglieder des Entwicklungsforums unterstützt werden, werden sie höchstwahrscheinlich vom Minister genehmigt, erinnerte sie.

Das Programm wurde vor etwas mehr als einem Jahr ins Leben gerufen, und landesweit ist zu beobachten, dass die Rückerstattung der Gewerbesteuer, die in Gemeinden mit zusätzlicher Wirtschaftskraft und zusätzlicher Wirtschaftsleistung in einem Landkreis oder einer Region, die für die Wirtschaftskraft der Region oder des Landes von Bedeutung sind, anfällt, ein gemeinsames Nachdenken erfordert. Die gemeinsame Aufgabe, die gemeinsame Lastenteilung und die gemeinsame Entwicklung sind „der Kern des Programms”, und nach dem ersten Jahr kann man sagen, dass es funktioniert, dass die Bürgermeister in der Lage sind, Entwicklungsprogramme zu erstellen, die sich auf ihre Gemeinden und die gemeinsamen Aufgaben konzentrieren, betonte Judit Czunyiné Bertalan.

Péter Cseresnyés, Fidesz-Abgeordneter der Region, sprach unter anderem darüber, dass seit 2010 öffentliche Plätze, Straßen und Einrichtungen im Süden der Region Zala im Wert von mehreren zehn Milliarden Forint renoviert wurden. Die Regierungspolitik hielt es nämlich für wichtig, die Attraktivität der Gemeinden zu steigern, eine Infrastruktur und Komfortdienstleistungen zu schaffen, die für die Stadtbewohner zugänglich sind, und damit 50-60 Jahre alte Defizite auszugleichen. Tibor Bertalan, Bürgermeister von Kányavár (unabhängig), erklärte: Die fünf Gemeinden, die zum gemeinsamen Gemeindeamt von Páka gehören, erhielten zu gleichen Teilen Mittel aus dem Gesamtbudget von 28 Millionen Forint. Von den 5,7 Millionen Forint, die der kleinen Gemeinde zugeteilt wurden, wurden die Außenfassade, der Zaun und die Pflasterung des Dorfgemeinschaftshauses renoviert und auch der Glockenturm vor dem Gebäude wurde saniert. Ádám Kása, Bürgermeister von Páka (unabhängig), berichtete bei der späteren Übergabe, dass mit den für die Gemeinde bestimmten Mitteln der öffentliche Park neben dem Gemeindegebäude hergerichtet und der Glockenturm im Ortsteil Dömfölde renoviert worden sei. Er fügte hinzu, dass sie aus den im Rahmen des Programms für wettbewerbsfähige Landkreise für 2026 vorgesehenen Mitteln das gemeinsame Gesundheitszentrum der Gemeinden modernisieren wollen.