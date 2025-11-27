Nagy: Zukunft gehört den Familienbetrieben

Die Zukunft gehört den Familienbetrieben, sagte der Landwirtschaftsminister am Donnerstag in Dunaharaszti, nachdem er zusammen mit Christophe Hansen, dem EU-Kommissar für Landwirtschaft und Ernährung, die Käserei von Árpád Ficsor besucht hatte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die Antwort auf die Herausforderungen des Marktes seien Entwicklung und technologische Modernisierung, sagte István Nagy und fügte hinzu, dass die Zukunft den Betrieben wie der Ficsor-Farm gehöre. Christophe Hansen erklärte, die EU stehe hinter den ungarischen Landwirten und habe aus ihrem Reservefonds diejenigen unterstützt, die durch Frost und die Maul- und Klauenseuche Schaden erlitten hätten.