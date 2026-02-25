Regierung bietet Unternehmen Unterstützung bei der Einhaltung der Mindestlohnerhöhung

Die Regierung bietet Arbeitgebern mit Mindestlohnempfängern Unterstützung bei der Einhaltung des höheren gesetzlichen Mindestlohns, teilte das Wirtschaftsministerium am Mittwoch mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Regierung bietet Unternehmen jährlich 49.920 HUF pro Mitarbeiter. Außerdem erlaubt die Regierung den Unternehmen, ihre Sozialabgaben auf der Grundlage des Mindestlohns des Vorjahres zu berechnen, so das Ministerium. Der monatliche Mindestlohn stieg am 1. Januar um 11 % auf 322.800 HUF für ungelernte Arbeitskräfte und um 7 % auf 373.200 HUF für Facharbeiter.