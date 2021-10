Zukunftsbranchen sind „gemeinsame wirtschaftliche Durchbruchspunkte“ für Ungarn und Kroatien

Die Wasserstoffwirtschaft und selbstfahrende Autos bergen ein großes Potenzial für die Zusammenarbeit zwischen Ungarn und Kroatien im Bereich Forschung und Entwicklung, sagte László Palkovics, Minister für Innovation und Technologie, in Zagreb – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.





Palkovics sagte, Länder in der Region hätten Interesse an Ungarns „Weltklasse“-Teststrecke ZalaZone für selbstfahrende Fahrzeuge bekundet, und Kroatien sei sehr daran interessiert, sich Ungarns Partnerschaft mit Österreich und Slowenien in der ZalaZone anzuschließen, die bereits eng mit der Universität Zagreb zusammenarbeite, fügte er hinzu.

Auf beiden Seiten der ungarisch-kroatischen Grenze werden Autobahnabschnitte gebaut, die die Adriaregion und die Ostseeregion miteinander verbinden, und zwar parallel zum ungarischen Abschnitt der Autobahn M6, der zusammen mit dem kroatischen Abschnitt Anfang 2024 fertiggestellt werden soll, sagte er. Palkovics erklärte, dass beide Regierungen das Ziel verfolgen, die Ausgaben für Forschung und Entwicklung bis 2030 auf 3 % ihres BIP zu erhöhen. Der Minister begrüßte die Inbetriebnahme des neuen LNG-Terminals auf der Insel Krk, das der gesamten Region Zugang zu LNG verschafft.

Er sagte auch, dass Ungarn im Mai seine nationale Wasserstoffstrategie verabschiedet hat, die die Entwicklung des Sektors vorantreiben wird. Ungarische Unternehmen sind bereit, den Aufbau des kroatischen Wasserstoffinfrastrukturnetzes zu unterstützen und damit verbundene Dienstleistungen anzubieten. Ungarn sei bereit, seine Erfahrungen in der dualen Berufsausbildung mit Kroatien zu teilen, so das Ministerium.

Während seines eintägigen Besuchs in der kroatischen Hauptstadt führte Palkovics Gespräche mit den kroatischen Ministern für Wissenschaft und Bildung, Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung, Verkehr und Infrastruktur sowie Bauwesen, teilte das Ministerium in einer Erklärung mit.