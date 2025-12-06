Orbán: Die Wahl 2026 wird „die letzte Wahl vor dem bevorstehenden Krieg” sein

Die Parlamentswahlen 2026 werden „die letzten Wahlen vor dem Krieg sein, der auf uns zukommt”, sagte Ministerpräsident Viktor Orbán am Samstag bei einer Anti-Kriegs-Kundgebung, die vom Digitális Polgári Kör in Kecskemét in Zentralungarn organisiert wurde – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Die Regierung, die Ungarn 2026 haben wird, müsse für das Land kämpfen und es vor „der wahrscheinlichen Kriegsgefahr, die auf uns zukommt“, retten, sagte Orbán. „Die Art von Regierung, die wir 2026 haben werden, wird über unser Schicksal in Bezug auf den Krieg entscheiden“, sagte der Ministerpräsident. „Wenn wir eine pro-Brüsseler Regierung haben, wird sie uns in den Krieg führen, aber wenn wir eine … national gesinnte Regierung haben, haben wir eine Chance, uns daraus herauszuhalten“, sagte er.