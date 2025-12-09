Drei von zehn Arbeitgebern planen Neueinstellungen im ersten Quartal

Rund 29 % der ungarischen Arbeitgeber planen laut einer aktuellen Umfrage des Personaldienstleisters Manpower Magyarország im ersten Quartal des nächsten Jahres Neueinstellungen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Etwa 20 % der Unternehmen planen einen Personalabbau. Manpower hat für die Umfrage eine repräsentative Stichprobe von 525 Arbeitgebern herangezogen. Laut Geschäftsführer Péter Varga lassen die vorsichtig optimistischen Erwartungen der Unternehmen einen langsamen Start des Wirtschaftswachstums im nächsten Jahr erwarten. Die Sektoren Fertigung, Handel und Logistik, die eine bedeutende Anzahl von Arbeitnehmern beschäftigen, rechnen mit einer leicht unterdurchschnittlichen Einstellungstätigkeit, während Unternehmen der Automobilindustrie davon ausgehen, dass die Mitarbeiterzahl im ersten Quartal unverändert bleiben wird, so Varga.