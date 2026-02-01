Gábor Czepek: Montag startet das Programm zur Energiespeicherung in Privathaushalten

Am Montag um 10 Uhr startet die Bewerbungsphase für das Programm zur Energiespeicherung in Privathaushalten. Die Bewerber können eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 2,5 Millionen Forint für die Installation moderner Akkus erhalten, teilte der parlamentarische Staatssekretär des Energieministeriums (EM) am Sonntag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Gábor Czepek schrieb: Die Gewinner können durch einen effizienteren Betrieb ihrer bestehenden oder neuen Solaranlagen ihre Stromrechnungen senken. „Neben dem Reszistop gibt es also auch die Reszicsökkentés 2.0: Wer kann, sollte diese Möglichkeit nutzen.“ Er teilte mit, dass Privatpersonen die Förderung für ihren ständigen Wohnsitz beantragen können, wobei der Antragsteller über eine Solaranlage verfügen oder deren gleichzeitige Installation übernehmen muss. Die Förderung kann nicht für Immobilien beantragt werden, für die bereits zuvor eine staatliche Beihilfe für die Errichtung eines Speichers gewährt wurde, aber es ist kein Ausschlussgrund, wenn irgendwo nur Sonnenkollektoren mit staatlicher Hilfe installiert wurden. Bei der Bewertung werden diejenigen bevorzugt, die bereits aus der Saldenabrechnung herausgefallen sind oder bis Ende 2030 herausfallen werden, sowie Einwohner kleiner ländlicher Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern. In der ersten Runde muss lediglich ein zweieinhalbseitiges Online-Formular ausgefüllt werden, in der Regel mit den persönlichen Daten des Antragstellers – gegebenenfalls auch des Miteigentümers oder Nutznießers – und den grundlegenden Daten der von der Investition betroffenen Immobilie, schrieb der Staatssekretär.

Er erklärte, dass der Inhalt des Formulars in einem auf der Website des Förderprogramms veröffentlichten Dokument nachzulesen sei, sodass man mit wenigen Klicks und in wenigen Minuten seine Teilnahmeabsicht bekunden könne, wenn man die erforderlichen Informationen vorbereitet habe. Das Hinzufügen von Dokumenten sei in der am Montag beginnenden Bewerbungsphase nicht erforderlich.

Gábor Czepek wies darauf hin, dass die Regierung aufgrund der Rückmeldungen noch in der vergangenen Woche verschiedene Maßnahmen ergriffen habe, um die Bereitschaft zur Teilnahme zu erhöhen. Die Verordnung, die festlegt, dass die Teilnehmer ihren jährlichen Saldoanspruch auch dann bis zum ursprünglichen Stichtag behalten, wenn sie aufgrund des Kaufs einer Batterie den Wechselrichter austauschen müssen, wurde zur öffentlichen Konsultation freigegeben. Wie er schrieb, haben die Gewinner der Ausschreibung ebenso wie alle anderen Anspruch auf die zehnjährige Vorzugsabrechnung, und „selbst wenn das System zugunsten der Funktionsfähigkeit des Speichers angepasst werden muss”, verkürzt sich die Laufzeit des Guthabens nicht. Auch Einzelunternehmer und Primärproduzenten können diese Möglichkeit nutzen. Sie müssen lediglich erklären, dass sie ihre wirtschaftliche Tätigkeit nicht in der Immobilie mit Solaranlage ausüben.

Aus der Eintragung geht hervor, dass die Regierung im Rahmen des Programms für Heim-Energiespeicher die Schaffung neuer Kapazitäten in Höhe von insgesamt 100 Milliarden Forint unterstützt, was einer Verdopplung der derzeitigen Kapazitäten entspricht. „Die Entwicklungen kommen allen Ungarn zugute, da sie den Importbedarf senken, die Belastung des Stromnetzes verringern und die Betriebskosten senken”, erklärte er.

Seiner Meinung nach sollten sich auch Unternehmen darauf vorbereiten, da nächste Woche die Ausschreibung des Jedlik Ányos-Energieprogramms zur Förderung der industriellen Energiespeicherung in Kraft tritt. Alle Voraussetzungen seien gegeben, um „die weltbekannten Erfolge der Solarenergie-Revolution auch im Bereich der Energiespeicherung zu wiederholen und an die Spitze Europas zu gelangen“, erklärte er. Der Politiker formulierte es so: Bis 2030 wollen wir durch eine ausgewogene Entwicklung von Atomenergie, erneuerbaren Energien und Speicherung, die die Versorgungssicherheit garantiert, die vollständige Selbstversorgung Ungarns mit Strom erreichen.