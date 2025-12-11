Creative Hungary kündigt Inkubatorprogramm für Spieleentwickler an

Creative Hungary hat am Donnerstag den Start eines mit 90 Millionen HUF dotierten Inkubatorprogramms für Entwickler digitaler Spiele bekannt gegeben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Den Bewerbern des Programms stehen zwischen 5 und 15 Millionen HUF zur Verfügung, teilte die Regierungsbehörde mit. Der Einladung zur Teilnahme am Inkubatorprogramm gingen eine Übersicht über die Branche und Gespräche mit Entwicklern voraus.