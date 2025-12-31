Produktionsstart im Werk von Halms Hungary in Miskolc im Sommer

Halms Hungary, die lokale Tochtergesellschaft des chinesischen Automobilzulieferers Zhejiang Huashuo Technology, wird im Sommer 2026 die Produktion in einem Werk in Miskolc (Nordostungarn) aufnehmen, teilte der Entwickler INPARK am Dienstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Die Investition in Höhe von mehr als 200 Millionen Euro wird in drei Phasen bis 2032 abgeschlossen sein. Das Werk wird Komponenten an Marken wie Volvo und Magna liefern. Das Werk wird auf einer Fläche von 100.000 m² rund 1.000 Mitarbeiter beschäftigen. Halms Hungary eröffnete 2023 ein Teilewerk in Debrecen (Ostungarn). Halms Hungary erzielte 2024 einen Umsatz von 17,3 Millionen Euro.