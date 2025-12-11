Elf neue Kunsteisbahnen werden eröffnet

Elf neue Kunsteisbahnen werden landesweit eröffnet, teilte das Aktív Magyarország Fejlesztési Központ (Aktives Ungarn Entwicklungszentrum) am Donnerstag der Nachrichtenagentur MTI mit.

Das nationale Kunsteisbahnprogramm von „Aktív Magyarország” wird auch in der Saison 2025-2026 fortgesetzt. Neue Eislaufbahnen werden in Babót, Lőrinci, Újfehértó, Balatonalmádi, Záhony, Fót, Szerencs, Aszód, Zalakaros, Turán und Kiskunhalas eröffnet, sodass in diesem Jahr insgesamt 18 „Aktiv-Ungarn”-Eislaufbahnen in Betrieb sind. „Diese neuen Eisbahnen werden 2025 mit einer Gesamtfördersumme von rund 134 Millionen Forint gebaut, was das Engagement der Regierung für die Entwicklung der Wintersportinfrastruktur deutlich macht”, heißt es in der Mitteilung.

Die Eisbahnen sind mindestens 450 Quadratmeter groß und werden mindestens zwei volle Wintermonate lang betrieben. Ein wichtiger Bestandteil des Programms ist, dass Schulgruppen die Eisbahnen während der Unterrichtszeit kostenlos nutzen können. In den letzten Jahren wurden mit Unterstützung des Programms bereits ähnliche Eisbahnen in Szigethalom, Gödöllő, Dabas, Komárom, Túrkeve, Pomáz und Szikszó gebaut, die gemäß ihrer Unterhaltsverpflichtung weiterhin in Betrieb sind, wie mitgeteilt wurde.