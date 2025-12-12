Stadtverwaltung von Nagykanizsa hat ihren Haushalt für das nächste Jahr verabschiedet

Mit einem Gesamtvolumen von fast 20 Milliarden Forint hat die Stadtverwaltung von Nagykanizsa am Freitag in einer außerordentlichen Sitzung den Haushalt der Stadt für das nächste Jahr verabschiedet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Bürgermeister Jácint Horváth (Verein „Es lebe unsere Stadt!“) begründete die weit vor Ablauf der gesetzlichen Frist erfolgte Verabschiedung des Haushaltsplans damit, dass die städtischen Einrichtungen damit ihren Betrieb im nächsten Jahr einfacher aufnehmen können und auch für das Bürgermeisteramt weniger Verwaltungsaufwand entsteht. Dennoch wurde nach dem Vorsichtsprinzip gerechnet und die zu erwartenden Einnahmen zu niedrig angesetzt.

Auf der Ausgabenseite wurden die zu erwartenden Lohnerhöhungen und die weiter steigende Solidaritätssteuer in Höhe von über einer Milliarde Forint im nächsten Jahr einkalkuliert, während bei den Steuereinnahmen von über fünf Milliarden Forint vorerst die Daten für 2024 zugrunde gelegt wurden. Der für 2025 erwartete Geldüberschuss könnte höher ausfallen als derzeit geplant, aber dies kann erst im Februar nach Abschluss der Rechnungslegung genau bestimmt werden. Vorläufig wurden weder die Ausgabenposten für Kultur, Sport noch für eigenfinanzierte Investitionen in den Haushalt aufgenommen, erklärte der Stadtchef.

László Balogh, Oppositionsvertreter der Fidesz-KDNP in Nagykanizsa und ehemaliger Bürgermeister, erklärte in der Debatte, er werde mit Nein stimmen, da dieser Haushalt nur ein vorläufiger „Nullentwurf” sei und es keine Abstimmung mit der Regierungspartei gegeben habe. Er erklärte, dass die Stadt seiner Meinung nach zu viel für den Betrieb des Medienhauses Kanizsa Médiaház oder der Stadtentwicklungsgesellschaft ausgibt, obwohl letztere über beträchtliche Einnahmen aus Ausschreibungen verfügt. András Bizzer (Fidesz-KDNP), ehemaliger stellvertretender Bürgermeister, bezeichnete den Haushalt der Stadt als „altmodisch, veraltet, langweilig, muffig und unausgereift”, der nichts enthält, was linksgerichtet oder progressiv wäre, sich nicht mit der wirtschaftlichen Entwicklung befasst und nicht aufzeigt, in welche Richtung sich die Stadt entwickeln könnte. Er schlug vor, dass es im nächsten Jahr statt zwei stellvertretenden Bürgermeistern nur einen geben sollte und dessen Gehalt gekürzt werden sollte, wodurch die Stadt jährlich 30 Millionen Forint einsparen könnte. Die Abgeordneten von Nagykanizsa nahmen schließlich mit acht Ja-Stimmen, vier Nein-Stimmen und einer Enthaltung den Haushalt der Stadt für das nächste Jahr an.