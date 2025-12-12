Rheinmetall weiht 29-Milliarden-HUF-Investition in Ungarn ein

Das deutsche Rüstungsunternehmen Rheinmetall hat am Freitag in Szeged (Südostungarn) ein 29 Milliarden HUF teures Werk für Fahrzeugteile eingeweiht, wie das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten und Handel in einer Erklärung mitteilte – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bei der Einweihung erklärte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó, die Regierung habe die Investition, durch die 300 Arbeitsplätze geschaffen werden, mit rund 13 Mrd. HUF unterstützt. Er fügte hinzu, dass die Investition, mit der Teile für Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeuge hergestellt werden sollen, dazu beitragen werde, Ungarn zu einem Zentrum für Spitzentechnologien in Europa zu machen. Die Investition wurde im Wissenschaftspark der Universität Szeged getätigt.