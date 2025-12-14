GLS und DPD erweitern Partnerschaft im Bereich Paketschließfächer auf Ungarn

Die Expresszustellunternehmen GLS und DPD haben die Ausweitung ihrer Partnerschaft im Bereich Out-of-Home-Lösungen auf Ungarn bekannt gegeben – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



GLS Ungarn hat sein Paketfachnetzwerk für DPD Ungarn geöffnet, sodass DPD-Pakete bald an den meisten GLS-Paketfächern abgeholt werden können. Zu Beginn der Zusammenarbeit können DPD-Kunden Pakete an 1.400 der 2.600 GLS-Paketfächer im ganzen Land abholen. Die Unternehmen hatten die Out-of-Home-Kooperation bereits in Deutschland und Tschechien gestartet.