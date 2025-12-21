Winterprogramme im Zsolnay-Viertel für alle Altersgruppen

Während der Winterferien erwartet das Zsolnay-Kulturviertel die Einwohner von Pécs und die Besucher der Stadt als echter Erlebnisort. Ausstellungen, Lichtinstallationen, interaktive Programme, kreative Aktivitäten und Familienrabatte sorgen dafür, dass es auch an kalten Tagen einen Grund gibt, sich auf den Weg zu machen – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Das Zsolnay-Viertel ist auch in den Winterferien für alle geöffnet, nur am 24., 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar bleibt es geschlossen. Die ganzjährig geöffneten Dauerausstellungen bieten auch in den Wintermonaten ein reichhaltiges Programm: Sie können die besonderen Stücke der Gyugyi-Sammlung, die Ausstellung zur Geschichte der Familie Zsolnay und ihrer Manufaktur, die Ausstellung „Rózsaszín Zsolnay” (Rosa Zsolnay), die „Látványmanufaktúra” (Manufaktur der Sinne) sowie das Zsolnay-Mausoleum kennenlernen. Für Familien gibt es im Dezember ein besonderes Ticketangebot: Die Ticketpakete gelten für 5 statt für 4 Personen. Die Tickets sind für maximal zwei Erwachsene und drei Kinder im Alter von 6 bis 18 Jahren gültig und können an zwei Tagen genutzt werden. Das Angebot gilt vom 1. Dezember 2025 bis zum 4. Januar 2026 für die Familienticketpakete Zsolnay, Örökség, Világörökség und Időutazó.

Nach Einbruch der Dunkelheit erwacht der Winterlichtpark zum Leben, wo zauberhafte Lichtinstallationen, Lichttunnel, Tore, Fabelwesen und Waldtiere die Besucher in eine Fantasiewelt entführen. Tagsüber helfen thematische Führungen dabei, tiefer in das Erbe von Zsolnay einzutauchen. Die Besucher können an einem Entdeckungsspaziergang durch das goldene Zeitalter von Zsolnay – Gyugyi-Sammlung sowie an festlichen Programmen wie „Weihnachten bei den Zsolnays” teilnehmen, bei denen Führer in historischen Kostümen durch die Ausstellung begleiten. Ein besonderes Erlebnis bieten die Führung „Die Geheimnisse des Zsolnay-Mausoleums zur Wintersonnenwende”, bei der man das Zusammentreffen von Sonnenlicht und Eosin beobachten kann, sowie der Spaziergang „Auf den Spuren der Zsolnays” im ehemaligen Wohnhaus der Familie. Im Zsolnay-Viertel wird auch die Wissenschaft auf spielerische Weise zum Leben erweckt. Im Viertel befindet sich das einzige Planetarium des Landes, in dem ausschließlich Live-Vorführungen von Astronomen zu sehen sind. Im VR-Universum können Besucher von der Internationalen Raumstation bis in die Tiefen des Meeres reisen, während die „Zauberstunde” mit spektakulären physikalischen Experimenten die Wissenschaft näherbringt. Im Labor – Interaktiver Zauberraum erwarten die Interessierten physikalische Spiele, ein Flugsimulator und eine Laser-Bahn.

In den Winterferien erwarten die Interessierten zahlreiche kreative Programme: Weihnachtskeramik-Malen, Mandala-Basteln, Fliesenlegen, Makramee-Workshop und museumspädagogische Aktivitäten. Das Winterangebot der m21 Galerie umfasst zwei bedeutende Ausstellungen: „Die Antwort des Materials” – die Ausstellung von Sándor Kecskeméti präsentiert eines der bedeutendsten Werke der zeitgenössischen ungarischen Bildhauerkunst, während die Ausstellung „Designikonen – gestern und heute” den Blick auf die Grenzbereiche von Design und bildender Kunst lenkt.