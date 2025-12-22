Orbán: „Das Geld ist in der Großen Tiefebene besser angelegt als im vom Krieg zerrütteten Donbass“

Ungarns Geld sei besser für eine moderne Straße in der Großen Tiefebene ausgegeben als „in der Tasche eines ukrainischen Oligarchen in der vom Krieg zerrütteten Donbass-Region“, sagte der Ministerpräsident am Montag bei der Einweihung eines Abschnitts der Autobahn M4 zwischen Törökszentmiklós und Kisújszállás im Osten Ungarns – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

In seiner Rede sagte Viktor Orbán, dass bei den Parlamentswahlen im nächsten Jahr die Richtung, in die Ungarn sich bewegt, auf dem Spiel stehe. „Wir können den Weg Brüssels einschlagen, was bedeuten würde, dass unser Geld woanders hingeht, woanders verwendet und für die Entwicklung anderer ausgegeben wird“, sagte er. Die andere Option sei, den ungarischen Weg weiterzugehen „und so weiterzumachen wie in den letzten 15 Jahren, dann wird sich Ungarn entwickeln, wachsen und stärker werden“.