Menge an Jungwein liegt dieses Jahr um etwa 10 Prozent über dem Vorjahresniveau

Aus den in diesem Jahr geernteten Trauben wurden etwa 2,9 bis 3 Millionen Hektoliter Jungwein hergestellt, was laut einer Übersicht der Nationalen Landwirtschaftskammer (NAK) und des Nationalen Rates der Berggemeinden um 10 Prozent über dem Vorjahresniveau liegt und dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre entspricht – berichtet das Reiseportal turizmus.com.

Wie sie schreiben, verlief die Weinlese reibungslos, die Ernte war dank des trockenen Sommerwetters gesund und von außerordentlich guter Qualität, die Menge belief sich auf etwa 410-430 Tausend Tonnen. Die goldgelbe Verfärbung der Trauben hatte bislang keinen Einfluss auf die Ernte, und in den am stärksten betroffenen Weinbaugebieten ist im Vergleich zu den Vorjahren kein Ernteausfall zu verzeichnen. Die in diesem Jahr entdeckten erkrankten Rebstöcke brachten in dieser Ernte noch Ertrag, nächstes Jahr jedoch nicht mehr. Die epidemieartige Ausbreitung und die beschleunigte Infektionsgeschwindigkeit haben zu einer Krisensituation geführt, und im nächsten Jahr müssen in den meisten betroffenen Gebieten die Rebstöcke gerodet werden. Die Zeit, die nach der Neuanpflanzung bis zur ersten Ernte benötigt wird, hängt in erster Linie von der Niederschlagsmenge ab.

In aufeinanderfolgenden Dürrejahren entwickeln sich die Reben nur langsam, und es kann bis zu 6-7 Jahre dauern, bis die Neuanpflanzungen bei kontinuierlicher Rebstockerneuerung wieder Ertrag bringen. Das bedeutet, dass in den Weinbaugebieten, in denen die Phytoplasma-Infektion stärker ausgeprägt ist, auf jeden Fall mit Ernteausfällen zu rechnen ist, heißt es in der Mitteilung.

Es wird erläutert, dass ungarischer Wein auch ein ausgezeichnetes Weihnachtsgeschenk ist. In den letzten Jahren sind auf dem ungarischen Markt leichte, frische, fruchtige Weine sowie Schaumweine beliebter geworden, und unter jungen Menschen steigt der Konsum von Produkten mit reduziertem Alkoholgehalt. Zu Weihnachten stehen teurere, besondere Weine im Vordergrund. Und obwohl zum Jahresende vor allem die Nachfrage nach Schaumweinen steigt, nimmt auch der Absatz von Weinen zu dieser Zeit zu, teilten sie mit.