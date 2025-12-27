Luftqualität im Sajó-Tal ist gefährlich geworden

Aufgrund des Feinstaubs ist die Luftqualität im Sajó-Tal gefährlich geworden, wie aus der am Samstag vom Nationalen Zentrum für Volksgesundheit und Pharmazie (NNGYK) veröffentlichten Karte mit den Messwerten des Vortags hervorgeht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Luftqualitätsindexsystem umfasst vier Kategorien: akzeptabel, beanstandet, ungesund und gefährlich. Den am Samstag veröffentlichten Daten zufolge ist die Luftqualität in Putnok und Sajószentpéter im Sajó-Tal gefährlich, während sie in Kazincbarcika als ungesund eingestuft wird. Die Luftqualität in Mosonmagyaróvár, Tatabánya, Békéscsaba, Salgótarján und Miskolc ist beanstandet. Die übrigen Messstationen verzeichneten akzeptable Werte.