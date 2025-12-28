Ein Haus brannte nieder, ein älterer Mann starb in Üllö

Ein älterer Mann starb am Sonntagmorgen in Üllö in einem brennenden Haus; eine ältere Frau wurde bei dem Brand leicht verletzt, teilte der Sprecher der Nationalen Katastrophenschutzbehörde der Nachrichtenagentur MTI mit.

Nach Angaben von Dániel Mukics ging um 7:45 Uhr morgens bei der Katastrophenschutzbehörde eine Meldung ein, dass in der Gemeinde im Komitat Pest in der Pesti út ein Feuer in einem 120 Quadratmeter großen Einfamilienhaus ausgebrochen sei, das mit einer Metzgerei verbunden ist. Er schrieb, dass das Feuer von den Mitarbeitern der Metzgerei entdeckt worden sei, die einen in dem Gebäude eingeschlossenen älteren Mann herausholten, mit der Wiederbelebung begannen und die Feuerwehr alarmierten. Der Wohnbereich des Gebäudes brannte vollständig aus. Sechzehn Feuerwehrleute rückten mit vier Fahrzeugen aus. Die Feuerwehrleute setzten die Wiederbelebungsmaßnahmen für den älteren Mann fort, begannen mit der Eindämmung des Feuers und brachten zwei Gasflaschen aus dem Gebäude, um deren Explosion zu verhindern.

Die Wiederbelebungsmaßnahmen für den älteren Mann blieben erfolglos; eine ältere Frau erlitt bei dem Brand leichte Verletzungen. Das Löschen der Flammen dauerte mehr als eine Stunde, das Haus wurde unbewohnbar. Die genaue Ursache des Brandes wird durch eine Branduntersuchung ermittelt, schrieb der Sprecher. Dániel Mukics wies darauf hin, dass es zur Vorbeugung von Bränden mit tragischem Ausgang sinnvoll ist, Rauchmelder für zu Hause anzuschaffen. Ein Rauchmelder, der in der Mitte des Raumes an der Decke angebracht ist, gibt bei Ausbruch eines Feuers sofort einen lauten Signalton ab, sodass Zeit bleibt, das beginnende Feuer zu löschen oder das Gebäude unversehrt zu verlassen.