Moderate Preiserhöhung im Heilbad Igal ab Januar

Ab dem 1. Januar 2026 werden die Preise im Igaler Thermalbad in Somogy, nur 40 Kilometer vom Balaton entfernt, geringfügig angepasst: Die Eintrittspreise steigen um 300 Forint, die Preise für Wellness-Behandlungen um durchschnittlich 200 Forint, wie das Heilbad laut sonline.hu mitteilte – berichtet das Nachrichtenportal hirbalaton.hu.

Die Preise für die für den Betrieb notwendigen Materialien, Geräte und Chemikalien sowie die Löhne steigen kontinuierlich, sodass auch sie mit einer minimalen Preiskorrektur reagieren müssen, wie aus ihrer Mitteilung hervorgeht. Sie betonten, dass es weiterhin ihr Ziel sei, ihren Gästen eines der besten Preis-Leistungs-Verhältnisse im Bereich der Bäderdienstleistungen zu bieten, und zwar in hervorragender Qualität und mit der für Igal typischen Gastfreundschaft. Sie berichteten auch, dass sie ihren Gästen auch 2026 wieder mit mehreren Aktionen eine Freude machen werden, dass sie im Bad mehrere kleinere Verbesserungen vornehmen werden, die dem Komfort der Besucher dienen und das Niveau ihrer Dienstleistungen erhöhen, und dass sie auch im nächsten Jahr wieder ein buntes, erlebnisreiches Programm vorbereiten.

Marketingleiter Attila Gellért sagte am Samstag gegenüber Sonline.hu, dass die Eintrittspreise zuletzt Anfang 2025 um durchschnittlich 400 Forint erhöht wurden. Die aktuelle Preiserhöhung, über die die Gäste am Samstag informiert wurden, ist für einen sicheren Betrieb notwendig. „Wir gehören zu den wenigen Bädern in Ungarn, die profitabel sind und aus eigener Kraft Verbesserungen umsetzen können”, betonte Attila Gellért. „Neben der Beibehaltung der diesjährigen Besucherzahlen ist es unser Hauptziel, den Besuchern im nächsten Jahr einen noch hochwertigeren Service zu bieten. Derzeit sind mehrere kleinere Verbesserungen im Gange, und 2026 werden wir mit den im Rahmen des Demján-Sándor-Programms gewonnenen Fördermitteln das Zugangskontrollsystem verbessern, neue Umkleideschränke und ein Fahrzeug anschaffen sowie IT-Verbesserungen vornehmen.

Rekordumsatz für das Thermalbad

Das Bad in der Region Süd-Balaton schließt das Jahr mit über 220.000 Besuchern ab, was einem Anstieg von etwa 5 Prozent gegenüber 2024 entspricht. Das vollständig in kommunalem Besitz befindliche Heilbad Igal hat in den Sommermonaten alle bisherigen Besucherrekorde gebrochen. Laut dem Bürgermeister der Gemeinde hat das Igali Gyógyfürdő in diesem Jahr alle bisherigen Besucherrekorde übertroffen, nur im September blieb die Besucherzahl auf dem Niveau des Vorjahres. Der Anstieg ist eindeutig darauf zurückzuführen, dass wir qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anbieten können, während die Eigenschaften des Heilwassers von Igal herausragend sind. Es handelt sich um ein weit bekanntes, zertifiziertes Heilwasser mit extrem hohem Mineralgehalt, das an sich schon eine Attraktion darstellt. Darüber hinaus lockt das Bad seine Besucher mit regelmäßigen Programmen, sagte Bürgermeister Imre László Szántó.