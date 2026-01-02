Der serbische Präsident rechnet mit einer Einigung zwischen Russland und Ungarn in der Frage des serbischen Ölkonzerns

Die Vereinigten Staaten rechnen damit, dass bis zum 23. Januar eine Einigung zwischen Ungarn und Russland über die Übernahme des serbischen Ölkonzerns NIS erzielt wird, sodass die NIS ihre Arbeit fortsetzen kann, betonte der serbische Präsident Aleksandar Vučić im Belgrader öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo er erklärte, er rechne mit einer raschen Einigung zwischen den russischen Aktionären und dem potenziellen Käufer – in diesem Fall MOL – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Das Amt für die Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) des US-Finanzministeriums verhängte im Oktober Sanktionen gegen NIS im Rahmen der Strafmaßnahmen gegen den russischen Energiesektor. Am 31. Dezember erteilte es dem Unternehmen jedoch eine Sonderlizenz, die es ihm ermöglicht, seine operativen Tätigkeiten bis zum 23. Januar 2026 fortzusetzen. Gemäß dieser Sondergenehmigung kann die Verarbeitung in der Ölraffinerie wieder aufgenommen werden, der Import von Rohöl ist erlaubt, ebenso wie bestimmte Finanztransaktionen. Darüber hinaus hat die USA zugestimmt, dass die serbische Erdölgesellschaft bis zum 24. März 2026 über den Verkauf des russischen Anteils an ihrer Erdölraffinerie verhandeln darf.

Aleksandar Vučić erklärte, dass die Wiederinbetriebnahme der Raffinerie in Pančevo nach der Stilllegung am ersten Arbeitstag, also am 5. Januar, beginnen könne und mindestens zwei Wochen dauern werde. Gleichzeitig könnte Serbien Zugang zu den 85.000 Tonnen Rohöl erhalten, die bisher im kroatischen Hafen Omisalj gelagert wurden, da der Transport über die Adria-Ölpipeline durch Kroatien wieder aufgenommen werden könnte. Aleksandar Vučić hat nicht ausdrücklich bestätigt, dass MOL die russischen Anteile an NIS kaufen wird, aber er sagte: „Es steht außer Frage, dass MOL gemeinsam mit NIS und dem serbischen Staat an dem Schreiben an die OFAC gearbeitet hat, um die Erteilung der Betriebsgenehmigung zu ermöglichen, die die weitere Rohölversorgung sicherstellt.“ Die russische Gazprom hält einen Anteil von 11,3 Prozent an NIS, ihre Tochtergesellschaft Gazpromneft einen Anteil von 44,9 Prozent. Der Anteil der serbischen Regierung beträgt 29,87 Prozent, der Rest wird von Kleinaktionären gehalten.