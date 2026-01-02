Vier Menschen starben in einem Auto, das bei Sátoraljaújhely mit einem Zug kollidierte

Vier Menschen starben am Donnerstagnachmittag in einem Auto, das bei Sátoraljaújhely, an der Kreuzung der Straße 37, mit einem Zug kollidierte, teilte Mávinform auf seiner Facebook-Seite mit. Es wurde darauf hingewiesen, dass zwischen Sárospatak und Sátoraljaújhely voraussichtlich bis zum späten Abend keine Züge verkehren werden – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Nach Angaben von Mávinform kollidierte der PKW mit einem Personenzug, der um 16:04 Uhr von Szerencs nach Sátoraljaújhely fuhr. Zum Zeitpunkt des Unfalls habe die Lichtschranke ordnungsgemäß funktioniert und ein Stoppzeichen angezeigt, fügten sie hinzu. Nach Angaben der Eisenbahngesellschaft kamen alle vier Insassen des Autos bei dem Unfall ums Leben, im Zug befanden sich nur wenige Fahrgäste, die unverletzt blieben. Während der Unfallaufnahme und der technischen Bergung wird der Zugverkehr zwischen Sárospatak und Sátoraljaújhely voraussichtlich bis zum späten Abend unterbrochen sein. Die Fahrgäste werden in der Regel mit Ersatzbussen zwischen den Bahnhöfen Sátoraljaújhely und Sárospatak, in einigen Fällen auch zwischen Sátoraljaújhely und Szerencs befördert, hieß es.