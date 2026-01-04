Budapest: Bildungsmesse Educatio beginnt am 8. Januar

Vom 8. bis 10. Januar 2026 öffnet die Bildungsmesse Educatio in Budapest, im Hungexpo, wieder ihre Pforten, wie die Staatssekretärin für Hochschulbildung, Berufs- und Erwachsenenbildung sowie Jugend des Ministeriums für Kultur und Innovation am Samstag in einem auf ihrer Facebook-Seite veröffentlichten Video bekannt gab – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

„Drei Tage, an denen deine Zukunft auf deine Möglichkeiten trifft”, formulierte Veronika Varga-Bajusz und fügte hinzu, dass das gesamte Angebot der ungarischen Hochschulbildung an einem Ort präsentiert werde: Universitäten, Ausbildungsgänge, Stipendien, Lebenswege. „Die Educatio ist nicht nur eine Messe, sondern ein Entscheidungspunkt, an dem du Antworten auf deine Fragen findest. Wenn du gerade vor der Berufswahl stehst, über eine Weiterbildung nachdenkst oder einfach nur sehen möchtest, wohin sich das ungarische Hochschulwesen entwickelt, dann bist du hier genau richtig!“, argumentierte die Staatssekretärin. „Treffen wir uns vom 8. bis 10. Januar 2026 auf der Educatio im Hungexpo, wo der erste Schritt in die Zukunft beginnt“, schloss Veronika Varga-Bajusz ihr Video.