Ingatlan.com: Ende 2025 sank die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt

Im Dezember letzten Jahres sank die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt im Jahresvergleich um 16 Prozent, dennoch war 2025 in dieser Hinsicht ein außergewöhnliches Jahr. Zuletzt zeigten die Käufer nach der Pandemie im Jahr 2021 mehr Interesse an zum Verkauf stehenden Wohnungen, gleichzeitig hat sich Ende 2025 das Angebot erweitert, was darauf hindeutet, dass sich die Verkäufer bereits auf eine neue Nachfragewelle Anfang 2026 vorbereiten, teilte ingatlan.com am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit.

In der Mitteilung wurde László Balogh, leitender Wirtschaftsexperte von ingatlan.com, zitiert, der sagte, dass die Nachfrage im letzten Jahr mit mehr als 3,5 Millionen telefonischen Anfragen um 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestiegen sei und das Niveau von 2023 um 24 Prozent übertroffen habe. Eine der wichtigsten Erkenntnisse des vergangenen Jahres sei, dass sich der Schwerpunkt des Wachstums auf dem Immobilienmarkt aus der Hauptstadt verlagert habe, betonte er. In der Analyse wurde darauf hingewiesen, dass die Nachfrage nach zum Verkauf stehenden Wohnungen und Häusern in der Hauptstadt im Jahr 2025 insgesamt um 2 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sei. Gleichzeitig verzeichneten die Komitatsstädte und Städte mit Kreisrecht einen Anstieg von 5 Prozent, die Nachfrage nach zum Verkauf stehenden Wohnimmobilien in kleineren Städten stieg um fast 12 Prozent, und in den Gemeinden gab es im Jahresvergleich einen Anstieg der Nachfrage um mehr als 16 Prozent. Es wurde auch darauf hingewiesen, dass im Dezember 2025 im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Jahres 2024 20 Prozent mehr Anzeigen von Eigentümern und Immobilienmaklern geschaltet wurden.

Der Experte von ingatlan.com merkte in der Mitteilung an, dass die Belebung des Angebots darauf hindeute, dass sich die Verkäufer bewusst auf eine neue Nachfragewelle Anfang 2026 vorbereiten. Laut László Balogh wird die Zuversicht der Verkaufswilligen durch drei konkrete Veränderungen genährt, die ab Januar in Kraft treten. Erstens können Beschäftigte im öffentlichen Dienst eine nicht rückzahlbare Förderung in Höhe von 1 Million Forint pro Person für Wohnzwecke beantragen, was zu einer zusätzlichen Nachfrage auf dem Markt führen könnte. Zweitens erwähnte er, dass ab Januar auch Wohnimmobilien in Außengebieten und geschlossene Gärten in den Genuss des vergünstigten 3 Prozent Otthon Start-Kredits kommen, wodurch auch Immobilien marktfähig werden, die zuvor nur gegen Barzahlung – in der Regel zu einem gedrückten Preis – verkauft werden konnten. Schließlich könnte das ab Februar in Kraft tretende Baurecht für Eigentumswohnungen den Kauf von neu gebauten Wohnungen vom Plan weg vereinfachen, was zu einer spürbaren Belebung der Nachfrage auf dem Markt für Neubauwohnungen führen könnte.

Der Experte fügte hinzu, dass die Verkäufer, die jetzt auf den Markt kommen, zudem sicher davon ausgehen können, dass die Monate Januar und Februar aus Sicht der Nachfrage seit Jahren die stärksten sind. Der Preisrückgang von 0,1 Prozent im Dezember ist eine „klare Botschaft an den Markt”: Die Käufer haben die Obergrenze ihrer Zahlungsfähigkeit erreicht. Eine Wiederholung des rasanten Preisanstiegs von 2025 ist unwahrscheinlich, da der Markt die bisher bekannten Preisnachlässe bereits eingepreist hat, wie der Immobilienmakler betonte.

Laut László Balogh wird es in der ersten Hälfte des Jahres 2026 voraussichtlich nicht mehr um drastische Preissteigerungen gehen, sondern um eine Ausweitung des Angebots und einen Anstieg des Umsatzes. „Wir gehen davon aus, dass der Wohnungsmarkt das Jahr 2025 mit bis zu 160.000 Kaufverträgen abschließen könnte. Wenn also keine weiteren unerwarteten Wendungen eintreten, können Käufer und Verkäufer auf dem Wohnungsmarkt in diesem Jahr mit mindestens 155.000 bis 160.000 Kaufverträgen rechnen”, so der Experte in einer Mitteilung von ingatlan.com.