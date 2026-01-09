Nagy: 2026 wird das Jahr des Aufbaus in der ungarischen Landwirtschaft

Seit 2010 haben wir bedeutende Ergebnisse erzielt und können klar sagen: 2026 wird das Jahr des Aufbaus in der ungarischen Landwirtschaft sein, teilte der Landwirtschaftsminister am Freitag in einem auf seiner Facebook-Seite veröffentlichten Video mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

István Nagy sagte, dass eine Reihe von Entwicklungen und Investitionen anlaufen, die Arbeitsplätze, sichere Lebensgrundlagen und Zukunftsperspektiven für den ländlichen Raum in Ungarn bedeuten. „Die Landwirte wissen genau, dass wir es in den letzten Jahren nicht leicht hatten: Es gab Epidemien, Dürren, die verfehlte Agrarpolitik Brüssels, der Krieg und die Energiekrise erschweren die Arbeit erheblich, aber dank der konsequenten Aufbauarbeit der letzten 15 Jahre hat sich die ungarische Landwirtschaft behauptet, und heute können wir von greifbaren Ergebnissen sprechen”, betonte der Minister und fügte hinzu, dass den ungarischen Landwirten heute dreimal so viele Mittel für Entwicklungen zur Verfügung stehen wie jemals zuvor. Er wies darauf hin, dass zusätzlich zu den EU-Mitteln eine nationale Kofinanzierung in Höhe von 80 Prozent bereitgestellt wird, was in Europa einzigartig ist. Dank dieser Maßnahme werden die Anträge kontinuierlich geprüft und die Investitionen nacheinander gestartet.

István Nagy stellte fest, dass 2026 tatsächlich das Jahr des Aufbaus sein wird: Es werden landwirtschaftliche Betriebe, Tierhaltungsanlagen und Ställe gebaut, die Lebensmittelindustrie expandiert, der Gartenbau entwickelt sich weiter, die verarbeitende Industrie wird immer moderner, die Abhängigkeit wird immer geringer und die ungarischen Landwirte werden sowohl im Inland als auch im Ausland wettbewerbsfähiger. Allein in der letzten Zeit wurden mehr als 730 Milliarden Forint für Investitionen zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung bereitgestellt, 800 Projekte in der Lebensmittelindustrie erhielten Fördermittel, 1100 Tierhaltungsbetriebe werden renoviert und rund 2100 Gartenbauprojekte können gestartet werden, zählte er auf. Er merkte an, dass Ungarn in der Lage ist, mehr als doppelt so viele Menschen wie seine eigene Bevölkerung, nämlich 20 Millionen Menschen, mit Lebensmitteln zu versorgen, was bedeutet, dass die Arbeit der ungarischen Landwirte wertvoll und wettbewerbsfähig ist, dem Land Geld einbringt und dieses Geld wieder in die ungarische Wirtschaft und den ländlichen Raum zurückfließt.

Der Landwirtschaftsminister fuhr fort, dass auch im Kampf gegen die Dürre ernsthafte Maßnahmen ergriffen worden seien: Mit 178 Milliarden Forint seien Bewässerungsinvestitionen getätigt worden, während die bewässerten Flächen kontinuierlich zunehmen, was der Erntesicherheit und einer berechenbareren Zukunft für die Landwirte diene. István Nagy teilte mit, dass sich immer mehr Menschen für eine umweltfreundliche Landwirtschaft entscheiden und Ungarn weiterhin ein GVO-freies Land ist. Im Rahmen des neuen Agrarumweltprogramms wurden mehr als 19.600 Anträge für eine Fläche von fast 1,6 Millionen Hektar bewilligt; im Bereich des ökologischen Landbaus wurden 5700 Landwirte auf einer Fläche von 375.000 Hektar gefördert. „Das ist gut für den Boden, gut für die Verbraucher und gut für die Landwirte”, betonte er.

„Wir legen besonderen Wert darauf, den ungarischen Tierbestand und die Landwirtschaft vor Seuchen zu schützen, denn Sicherheit ist die Grundlage für alles!”, betonte der Minister. István Nagy schloss sein Video mit den Worten, dass sie die ungarischen Böden und die Interessen der ungarischen Landwirte gegenüber Brüssel und seinen Marionetten schützen würden.