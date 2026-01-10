Marktanteil der Marke Volkswagen in Ungarn erreicht 6,7 Prozent

Der Marktanteil der Marke Volkswagen in Ungarn erreichte Ende 2025 6,7 % und lag damit auf Platz vier, teilte der Markendirektor des lokalen Importeurs Porsche Hungária mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Zoltán Papp sagte, dass die Verkäufe von Volkswagen um 6,8 % gestiegen seien und damit das Wachstum des Gesamtmarktes von 6,5 % übertroffen hätten. Die Neuwagenverkäufe in Ungarn beliefen sich 2025 auf 129.440.

Papp sagte, dass SUV-Modelle 60 % aller Volkswagen-Verkäufe ausmachten und das beliebteste Modell der Marke der T-Roc sei.