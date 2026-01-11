Orbán: Fidesz-KDNP stellt 65 erfahrene und 41 neue Kandidaten zur Wahl auf

Die regierende Allianz aus Fidesz und Christdemokraten (KDNP) wird bei den Parlamentswahlen 2026 65 erfahrene und 41 neue Kandidaten aufstellen, teilte der Vorsitzende der Fidesz, Ministerpräsident Viktor Orbán, am Samstag auf dem Parteitag mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Der Parteitag werde sich der Vorstellung der einzelnen Kandidaten widmen, sagte Orbán. Die Liste von Fidesz-KDNP und der Spitzenkandidat würden bis zum 20. Februar bekannt gegeben, sagte er. „Nach 20 Jahren als Ministerpräsident bin ich bereit wie nie zuvor für diese Aufgabe“, sagte Orbán. Die Fidesz habe vier Mal in Folge eine Zweidrittelmehrheit errungen und außerdem „alle Kommunalwahlen und alle Europawahlen seit dem EU-Beitritt“ gewonnen, sagte er. Anstatt an dem Grundsatz festzuhalten, ein erfolgreiches Team nicht zu verändern, glaube er daran, „die Gemeinschaft immer wieder zu reformieren, denn das Einzige, was besser ist als die Fidesz, ist die Fidesz selbst“, so Orbán.