Rétvári: Tageschirurgie im Krankenhaus in Veszprém wurde erneuert

Die Tageschirurgie in Veszprém hat neuen Schwung bekommen: Im Csolnoky Ferenc Krankenhaus wurden die Bedingungen für die Tageschirurgie mit modernen Geräten und organisierten Patientenwegen erneuert, teilte der parlamentarische Staatssekretär des Innenministeriums am Montag auf seiner Facebook-Seite mit – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Bence Rétvári schrieb auf seiner Social-Media-Seite, dass dank der Verbesserungen in mehreren Fachbereichen ambulante chirurgische Eingriffe in einer sicheren und modernen Umgebung durchgeführt werden können. Die Tagespflege ermöglicht es den Patienten, bereits am Tag der Operation oder kurz danach nach Hause zurückzukehren und sich schneller zu erholen, schrieb der Staatssekretär.