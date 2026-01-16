Marzek Kner Packaging weiht Erweiterung in Békéscsaba ein

Das österreichische Unternehmen Marzek Kner Packaging Kft. hat am Freitag eine Erweiterung seines Standorts in Békéscsaba (Südostungarn) eingeweiht – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Das Unternehmen hat in den letzten Jahren Erweiterungen im Wert von 5,5 Mrd. HUF durchgeführt und damit 480 Arbeitsplätze gesichert, wobei es staatliche Unterstützung in Höhe von 1,5 Mrd. HUF erhielt, sagte Außen- und Handelsminister Péter Szijjártó bei der Zeremonie. Marzek Kner Packaging exportiert mehr als die Hälfte seiner Produktion, fügte er hinzu. Szijjártó wies auch darauf hin, dass österreichische Unternehmen in Ungarn rund 75.000 Mitarbeiter beschäftigen und die Regierung in den letzten zehn Jahren 68 große österreichische Investitionen unterstützt habe.