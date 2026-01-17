Winter- und Kältenothilfe dringend notwendig

„Lasst uns für Familien und Kinder zusammenstehen, die von der Kälte am stärksten bedroht sind”, so ruft die Ökumenikus Segélyszervezet – Ungarische Ökumenische Hilfe – alle Bürger des Landes zu tätiger Mithilfe auf.

„Der anhaltende Frost bringt insbesondere jene in eine besonders schwierige Lage, die ohnehin unter beengten und prekären Bedingungen leben. An unseren Jelenlét-Punkten im Süden und Norden des Landes begegnen wir täglich Familien, die nur einen einzigen Raum heizen können, oder bei denen die Kinder oft ohne angemessene Winterkleidung in eine andere Ortschaft zur Schule fahren müssen. Das kann leicht zu Erkrankungen führen. Da wir in diesen Orten kontinuierlich präsent sind, sehen wir sehr genau, welche Probleme die derzeitige Kälte verursacht. Am häufigsten werden warme Winterkleidung, Lebensmittel und Unterstützung bei der Einlösung von Medikamenten benötigt, doch erreichen uns auch viele individuelle Hilfegesuche, vor allem von Familien mit Kindern. Wir bemühen uns, in jedem Fall schnell und bedarfsgerecht zu helfen.”

Die Hilfsorganisation bemüht sich auch besonders um obdachlose Menschen. Sie bietet ihnen Tagesaufenthaltsstätten und Nachtunterkünfte. Mit verstärktem Straßendienst werden jene Personen aufgesucht, die der extremen Kälte am stärksten ausgesetzt sind. Die Mitarbeiter setzen alle verfügbaren Mittel ein, damit niemand in der Kälte ohne Hilfe bleibt und die Schutzbedürftigsten an einen sicheren, warmen Ort gelangen können.

Die Bevölkerung ist aufgerufen, auf Personen zu achten, die aufgrund der Kälte in Gefahr sein könnten oder Hilfe benötigen. „Bitten wenden Sie sich umgehend an die Einrichtungen der Obdachlosenhilfe, an den regionalen Dispositionsdienst oder – falls erforderlich – wählen Sie den Notruf 112.”

Telefonnummern der regionalen Dispositionsdienste:

Budapest, Komitat Pest: 06 1 338 41 86

Komitate Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala: 06 92 323 000

Komitate Fejér, Komárom-Esztergom, Veszprém: 06 34 511 028

Komitate Baranya, Somogy, Tolna: 06 72 233 169

Komitate Bács-Kiskun, Csongrád, Békés: 06 76 485 582 oder 06 70 505 80 80

Komitate Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg:

06 42 504 618

Komitate Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád: 06 46 530 268

Die Ökumenikus Segélyszervezet – Ungarische Ökumenische Hilfe – ist eine humanitäre Hilfsorganisation. Sie arbeitet konfessionsübergreifend und politisch unabhängig. Ihre Hauptaufgaben sind humanitäre Nothilfe, soziale Hilfe in Ungarn, Internationale Entwicklungszusammenarbeit, Kinderschutz und Bildung, sowie kirchliche und zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit. Die Organisation führt regelmäßig große Spendenaktionen, wie Advents- und Weihnachtsaktionen und jetzt eine Winter- und Kältenothilfe – u.a. durch wärmende Soforthilfe, Notunterkünfte, Heizkostenzuschüsse, Winterpakete für Kinder (Kleidung, Schuhe) – durch – https://segelyszervezet.hu/en/.

Die Hilfsorganisation ist neben Sachspenden auch auf Geldspenden angewiesen. Diese sind möglich: über die Spendenhotline 1353 (pro Anruf 500 Ft), per Banküberweisung: Ökumenikus Segélyszervezet, Bankkonto 11705008-20464565, Verwendungszweck: „Életmentő segítség a fagyban“ und online – bei Auswahl der gewünschten Summe – unter dem Link https://segelyszervezet.hu/kampanyok/eletmento-segitseg-a-fagyban/.