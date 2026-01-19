Ein albanischer Mann versuchte, Goldfinken nach Ungarn zu schmuggeln

Ein albanischer Mann versuchte, acht Goldfinken nach Ungarn zu schmuggeln. Die streng geschützten Vögel wurden von Finanzbeamten am Grenzübergang Röszke entdeckt, wie die Finanz- und Zollbehörde Csongrád-Csanád Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur MTI mitteilte.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Der Mitteilung zufolge wurde im Kofferraum eines Autos am Grenzübergang ein Käfig gefunden, in dem acht Vögel gehalten wurden. Die Finanzbeamten erkannten, dass es sich um Goldfinken handelte, was auch der Experte für Wildtierschutz der Nationalparkverwaltung Körös-Maros bestätigte. Diese Finkenart steht in Ungarn unter strengem Schutz, der ideelle Wert der Vögel beträgt 25.000 Forint pro Exemplar. Der Wildtierexperte übergab die Singvögel dem Nationalpark zur Obhut. Gegen den albanischen Fahrer wurde wegen des Verdachts auf Naturbeschädigung durch die Tötung streng geschützter und geschützter Tiere Anzeige erstattet.