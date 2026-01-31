Ministerium stellt Aktionsplan für Gastronomiebranche vor

Das Wirtschaftsministerium hat am Freitag einen 100-Milliarden-HUF-Aktionsplan zur Unterstützung der Gastronomiebranche vorgestellt – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Im Rahmen dieser Maßnahmen sind Repräsentationskosten ab Anfang 2026 bis zu 1 % des Umsatzes, höchstens jedoch 100 Millionen HUF, steuerlich absetzbar, während der Beitrag der Restaurants zur Tourismusentwicklung auf 2 % halbiert wird. Restaurants können einen Vorzugsteuersatz auf Servicegebühren zahlen, die unter den Mitarbeitern aufgeteilt werden, die zum Mindestlohn arbeiten. Der subventionierte „Kisfaludy”-Kredit wird mit einem Zuschuss von bis zu 5 Millionen HUF für Investitionen oder Betriebskapital kombiniert. Es wird ein Handbuch mit Informationen zur Einhaltung von Vorschriften und Steuervorschriften in diesem Sektor veröffentlicht. Die Regierung wird außerdem eine Umstellung auf digitale Rechnungsstellung ab 2027 in Betracht ziehen.