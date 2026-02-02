Ingatlan.com: Im Januar zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen auf dem ungarischen Wohnungsmarkt

Im Januar zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen bei Angebot und Nachfrage auf dem ungarischen Wohnungsmarkt: Nach den aktuellen Daten von ingatlan.com ist die Nachfrage zurückgegangen, wobei die Nachfrage nach neuen Wohnungen gestiegen und die nach gebrauchten Immobilien gesunken ist. Auf der Angebotsseite zeigt sich ein völlig unterschiedlicher Trend bei Häusern mit Garten und Eigentumswohnungen – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



In seiner Analyse, die das Portal am Montag an die Nachrichtenagentur MTI schickte, betonte der leitende Wirtschaftsexperte László Balogh: Im ersten Monat des Jahres gingen 280.000 Anfragen für zum Verkauf stehende Wohnungen und Häuser ein, was einem Rückgang von 24 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Rückgang ist vor allem auf den Markt für gebrauchte Wohnungen und Häuser zurückzuführen. Gleichzeitig gab es bei den Anfragen für neu gebaute Immobilien nur einen Rückgang von 2 Prozent, was eher als Stagnation zu bezeichnen ist, fügte er hinzu und wies darauf hin, dass der Rückgang eine Folge der hohen Basis ist, die durch die Aktivitäten der Investoren verursacht wurde, die zu Beginn des letzten Jahres aus Staatsanleihen ausgestiegen sind. Daher sei es sinnvoll, die Daten im Zweijahresvergleich zu betrachten. Demnach sei die Nachfrage nach neuen Wohnungen im Vergleich zum Januar 2024 um 37 Prozent gestiegen, sagte László Balogh.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Auf der Angebotsseite sind die Unterschiede laut der Analyse noch größer. Im Januar wurden mehr als 30.000 Häuser und Wohnungen von Eigentümern und Immobilienmaklern zum Verkauf angeboten, was einem Rückgang von 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Gleichzeitig ist bei Wohnungen ein Anstieg von 9 Prozent zu verzeichnen, während bei Häusern ein Rückgang von 20 Prozent zu verzeichnen ist. Laut László Balogh würden die Verkäufer von Wohnungen lieber in modernere Immobilien umziehen. Dies wird seiner Meinung nach dadurch untermauert, dass die Zahl der von Eigentümern im Januar geschalteten Anzeigen für Eigentumswohnungen in den letzten 10 Jahren nur einmal, nämlich Anfang 2020, höher war.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Der Analyse zufolge könnte die Verkaufsbereitschaft teilweise durch die im Rahmen des Otthon Start Programms gestarteten Investitionen in Eigentumswohnungen gestärkt werden, die erschwinglichere neue Wohnungen zu einem Quadratmeterpreis von 1,5 Millionen Forint versprechen. Die betroffenen Käufer müssen jedoch warten, bis die rechtlichen und finanziellen Bedingungen vollständig geklärt sind. Im März tritt das Gesetz über das Wohnungseigentum in Kraft, dank dem neue Wohnungen auf Kredit auch vom Reißbrett gekauft werden können. Dazu müssen jedoch auch die Banken ihre eigenen Kreditvergabeverfahren anpassen, meinte er. Im Januar können Käufer aus mehr als 135.000 aktiven Anzeigen wählen, was einem Anstieg von fast 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einem Anstieg von mehr als 2 Prozent gegenüber dem Start des Otthon Start Programms im September entspricht, teilten sie mit.