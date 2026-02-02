Internationale Hundeausstellung in Budapest

Fast 7000 Hunde werden von einheimischen und ausländischen Preisrichtern bei der internationalen Hundeausstellung FeHoVa WinterDogShow bewertet, die von Donnerstag bis Sonntag (5. bis 8. Februar 2026) auf dem Hungexpo-Gelände in Budapest stattfindet – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren



Zu dieser Veranstaltung kommen mehr als 400 Dackel aus aller Welt. Der Samstag ist von besonderer Bedeutung, da an diesem Tag die Weltunion Teckel (WUT) Dackel-Weltmeisterschaft stattfindet, für die 424 Dackel angemeldet sind. Alle Größen und Farbvarianten der kurzhaarigen, rauhaarigen und langhaarigen Dackel werden im Ring zu sehen sein, sodass das Publikum auch selten zu sehende Rassen kennenlernen kann, teilten die Organisatoren am Montag der Nachrichtenagentur MTI mit. Neben den Dackeln stehen auch Terrier, Windhunde, Schnauzer, Pinscher, Spitz und Jagdhunde im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Am Samstag werden mehr als 300 Terrier und fast 200 Windhunde vor den internationalen Preisrichtern auftreten.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen Inhalt entsperren Erforderlichen Service akzeptieren und Inhalte entsperren

Am Freitag treten bei der Champion of Champions Show die schönsten Championhunde in den Ring, und das Best in Show-Programm bietet jeden Tag ein spektakuläres Abschlussereignis. Am Donnerstag, Freitag und Sonntag wird ab 15 Uhr der schönste Hund des jeweiligen Tages gekürt, und am Freitag um 14 Uhr werden bei einer feierlichen Preisverleihung die Sportler geehrt, die im vergangenen Jahr herausragende Ergebnisse erzielt haben. Die internationale Hundeausstellung findet zeitgleich mit der Fachmesse FeHoVa (Waffen, Angeln und Jagd) statt.