Richter und Fuji verstärken strategische Zusammenarbeit

Das ungarische Pharmaunternehmen Gedeon Richter gab am Dienstag bekannt, dass es seine langjährige strategische Zusammenarbeit mit dem japanischen Unternehmen Fuji verstärken wird – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Die beiden Unternehmen haben eine Vereinbarung über eine geschäftliche Zusammenarbeit unterzeichnet, die die gemeinsamen Anstrengungen in den Bereichen Geschäftsentwicklung und Forschung und Entwicklung im Bereich der Gynäkologie verstärken soll, so Richter. Zusätzlich zu internen Projekten werden die Partner gemeinsam vielversprechende externe Wirkstoffkandidaten weltweit identifizieren, bewerten und deren Erwerb oder Einlizenzierung vorantreiben, mit dem Ziel, Innovationen zu beschleunigen und therapeutische Lösungen für die Gesundheit von Frauen anzubieten, fügte das Unternehmen hinzu.