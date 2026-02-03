Regierung startet Programm zur Förderung von Neueinstellungen in KMU

Der Staatssekretär für Beschäftigungspolitik kündigte am Dienstag die Einführung eines 4-Milliarden-Forint-Programms zur Förderung von Neueinstellungen in KMU an – berichtet die Nachrichtenagentur MTI.

Unternehmen können pro Neueinstellung bis zu 2,5 Millionen Forint beantragen, um die Lohnkosten für sechs Monate zu decken, sagte Sándor Czomba. Bis zu 30 % der Förderung können für den Erwerb von Vermögenswerten verwendet werden, fügte er hinzu.